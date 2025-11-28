Pesquisador de MS entra para a entidade nacional que estuda a vida de santos

Prof. Dr. Fábio do Vale foi escolhido para a Academia Brasileira de Hagiologia, instituição sediada em Fortaleza; posse será em fevereiro

O pesquisador sul-mato-grossense Prof. Dr. Fábio Pereira do Vale Machado, foi eleito para integrar a Academia Brasileira de Hagiologia (ABRHAGI), entidade dedicada ao estudo histórico e cultural da vida de santos, beatos e pessoas reconhecidas pela tradição católica. Ele passa a ocupar a Cadeira nº 22, dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. A posse ocorrerá no dia 11 de fevereiro de 2026, em Fortaleza (CE), durante uma missa solene.

Fábio do Vale é graduado em Letras e Pedagogia, especialista e pós-doutor em Estudos de Linguagens, com outros dois pós-doutorados concluídos na USP e na UFSC. Ele também cursa Teologia. Sua pesquisa atual se concentra na vida e nas virtudes do missionário salesiano Padre João Crippa, figura de destaque na história da evangelização no Brasil. O pesquisador integra a Escola Diaconal São João Paulo II, da Arquidiocese de Campo Grande.

Eleição e composição

A eleição foi realizada na última quarta-feira (26), durante assembleia geral da ABRHAGI. Na mesma sessão, outra cadeira vaga também foi preenchida: o Padre Dilton Maria Pinto, da Diocese de Guanhães (MG), assumirá a Cadeira nº 24, dedicada a São João Batista.

A Academia, sediada em Fortaleza, também escolheu sua diretoria para o biênio 2026-2027. A presidência será ocupada por Dom André Santos, monge beneditino do Mosteiro de São João Gualberto, em São Paulo.

O Conselho Consultivo será formado por Charles Alberto Barbosa de Souza, padre Francisco Alves Magalhães e monsenhor Rubens Miraglia Zani. Já o Conselho Fiscal terá Moisés Rocha, José Vasconcelos Arruda Filho (Vasco Arruda) e padre Durval Baranowske.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram