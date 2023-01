Dois homens são presos por tentativa de feminicídio e homicídio

Dois homens foram presos em flagrante na tarde de ontem (23) pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, na cidade de Dourados, a 238 quilômetros de Campo Grande.

A prisão foi feita após investigação conjunta entre a 2ª Delegacia de Polícia Civil e a Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados. Além dos crimes de tentativa de feminicídio e de homicídio, os suspeitos também respondiam por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Segundo informações da polícia, na madrugada do último domingo (22), um casal estava com amigos em uma conveniência na região central de Dourados. Em determinado momento, enquanto deixavam o estabelecimento, foram abordados por um ex-namorado da mulher e mais dois homens, amigos do suspeito, que efetuaram disparos de arma de fogo na direção do casal.

As vítimas conseguiram fugir em uma motocicleta e uma perseguição foi iniciada. O atual namorado da mulher ainda foi até uma residência para buscar uma arma de fogo própria, e houve nova troca de tiros nas proximidades do Parque do Lago.

Na segunda-feira (23), a polícia civil conseguiu localizar o veículo dos suspeitos que participaram da perseguição contra o casal, junto com dois autores e dois revólveres calibre .38 carregados. Um terceiro envolvido ainda não foi localizado e segue foragido.

Na residência do atual namorado da vítima, também foram localizados um revólver calibre .38 e uma pistola de airsoft em cima de uma armário. Todos os investigados foram conduzidos à Dam, unidade responsável pelo boletim de ocorrência, onde foram autuados em flagrante.