Fãs de Henrique e Juliano poderão ganhar ingressos vipes

A dupla sertaneja Henrique e Juliano estará em Campo Grande no dia 11 de fevereiro e o show contará também com a apresentação de Murilo Huff que fará participação especial.

A dupla sertaneja já é parceira do shopping e no ano passado lançou o DVD DVD “O Céu Explica Tudo” no final do ano.

O show é uma atração da Dut’s Entretenimento que em parceria com o shopping Bosque dos Ipês realizará um sorteio para consumidores do shopping que gastaram R$150 reais em compras e concorrerão a um par de ingressos para o evento no setor bangalô, com open bar e open food e ainda terá acesso ao camarim dos artistas. Para completar, o sorteado ainda levará para casa um iPhone 14.

O superintendente do shopping, Adriano Passos falou sobre a importância de oferecer experiências ao público. “Sempre digo que o shopping, muito mais do que um centro comercial, é um local onde se vivem experiências, onde plantamos memórias e curtimos o que a vida pode trazer de bom. Por isso, receber grandes artistas como Murilo Huff e Henrique & Juliano é uma alegria para nós”, pontua.

Mais sobre a dupla:

No início da carreira, Henrique & Juliano se apresentavam nas rádios de Palmeirópolis, chegando até a se apresentar para um grande público interpretando e dublando os sucessos da banda “Mamonas Assassinas”, sucesso em todo Brasil na década de 90. Em 2012 se mudaram para Goiânia e entraram para o casting da Workshow, quando a carreira começou a deslanchar.

Eles já gravaram três DVDs: Novas Histórias (3º), Ao Vivo em Brasília (2º) e Ao Vivo em Palmas (1º).

A gravação do 3º DVD, Novas Histórias, foi em Recife. Um verdadeiro presente ao público que presenciou o nascimento de sucessos como: “Na Hora da Raiva”, “Como É Que A Gente Fica”, “Nada, Nada” e “Flor E O Beija-Flor”.

Repetindo a receita dos anos anteriores, a dupla Henrique e Juliano continua no topo das paradas de sucesso, alcançando marcas como mais de 2 bilhões de visualizações e 3 milhões de inscritos no canal oficial do youtube.

Serviço:

Como participar – A cada R$ 150,00 em compras no Shopping Bosque dos Ipês, o cliente ganha um cupom. Para realizar a troca, basta levar as notas fiscais de suas compras ao guichê da promoção, localizado na loja da Dut’s, no primeiro piso do shopping. De segunda a sexta, os cupons são em dobro. As trocas podem ser realizadas até até o dia 09 de fevereiro e o sorteio rola no dia 10/02.

