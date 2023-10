Policiais encontram maconha, armas e munições em residência que servia de entreposto

Um homem de 20 e outro de 44 anos, foram presos pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na noite de ontem (30), após encontrarem 300 quilos de maconha no quintal de uma residência que servia de entreposto, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Foram encontrados também mais de R$11 mil em espécie e balança de precisão.

A descoberta desse entreposto foi diante de uma denúncia, após receberem informações de uma residência que servia de entreposto. No local, os policiais avistaram o momento em que um motociclista saiu bruscamente em frente de uma residência. Os policiais foram até a casa, e foram recebidos por um jovem de 20 anos. O forte odor do entorpecente, fiz com que os policiais entrassem na residência e encontraram cerca de 300 quilos de maconha no quintal da casa.

Interrogado, o jovem disse que guardava e distribuía a droga com a ajuda de seu pai. O homem de 44 anos, chegou em casa, logo em seguida e confirmou a versão do filho. Foram apreendidos na casa a quantia em espécie de R$ 11.650,00; uma balança de precisão; dois quilos de cloridrato de cocaína; 290 Kg de maconha; uma pistola Imbel, calibre .40; uma pistola Taurus, também no calibre .40; e, 91 munições de calibre .40.

Os homens disseram que as drogas vieram de Ponta Porã e tinham como destino o Estado do Paraná. A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

