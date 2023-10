Motorista morre após carro bater de frente com carreta na MS-377

Um motorista que não teve sua identidade divulgada, morreu na noite de ontem (30), após colidir o veículo em que conduzia contra um caminhão, na MS-377, entre Água Clara e Inocência. Um passageiro do carro foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao hospital. O caminhoneiro saiu ileso do acidente.

Conforme informações do portal Ribas Ordinário, a colisão foi entre um Volkswagen Gol contra um caminhão. O motorista do veículo de passeio morreu preso nas ferragens.

Com a força da colisão, ambos os veículos ficaram destruídos.

