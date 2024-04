Autores de homicídio que matou homem alvejado a tiros na frente de casa são presos em Nova Andradina

Na segunda-feira(15) os dois executores de um assassinato ocorrido no mês de fevereiro desse ano foram presos pela Polícia Civil, por intermédio da 1ª DP de Nova Andradina-MS. Foram presos: B.A.S.N. (19) e B.H.B.A. (24).

O homicídio

O homicídio ocorreu no dia 27/02 e levou a óbito Danilo Vicente de Oliveira (33). A vítima foi alvejada, em frente à sua residência na área central de Nova Andradina, por diversos disparos de arma de fogo, efetuados por indivíduo que ocupava a garupa de uma motocicleta conduzida por seu comparsa.

As investigações apontaram ainda que o crime foi praticado após determinação de facção criminosa de âmbito nacional.

A prisão

Durante o andamento do inquérito policial, o setor de investigação da unidade policial conseguiu identificar os autores, que contaram com a ajuda de um adolescente infrator de 17 anos de idade. Todos os envolvidos foram formalmente indiciados e os dois homens que cometeram o crime foram presos preventivamente.

