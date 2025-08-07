Dois bolivianos são presos com quase 19kg de skunk em ônibus na BR-262 em Corumbá

Droga foi encontrada em malas durante fiscalização da PRF; passageiros confessaram origem na Bolívia e destino a São Paulo

Durante uma fiscalização de rotina na quarta-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um ônibus de viagem na BR-262, em Corumbá, e encontrou cerca de 18,6 quilos de skunk, uma variedade mais potente da maconha, escondidos em duas malas.

Ao inspecionar as bagagens, os policiais detectaram o forte cheiro da droga. Uma mala continha 11,2 kg, e a outra, 7,4 kg do entorpecente. Os responsáveis pelas malas, dois homens bolivianos, admitiram que receberam o material em Puerto Quijarro, na Bolívia, e planejavam transportar a droga até São Paulo.

Após a apreensão, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá, onde o caso seguirá sob investigação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram