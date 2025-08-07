FM Nota 10 comemora 3 anos com festa aberta ao público na zona norte da Capital

Evento será neste sábado (9), com comidas, brincadeiras e atrações musicais para a comunidade

A Rádio FM Nota 10 (106,3), primeira emissora comunitária da região norte de Campo Grande, completa três anos de funcionamento oficial neste sábado (9) e vai comemorar com uma festa aberta ao público. O evento será realizado das 17h às 22h, na Rua Afro Puga, nº 1060, no bairro Mata do Jacinto, e contará com música, comidas típicas, sorteios e brincadeiras para todas as idades.

Idealizada pela apresentadora Marinalva Pereira, a rádio atua como associação cultural e foi criada com foco em dar mais visibilidade às demandas da população local.

Antes da concessão oficial, a FM Nota 10 já operava como rádio online havia cerca de uma década. O nome é inspirado no histórico pessoal de Marinalva com a comunicação, onde ela já usava o título “Nota 10” em colunas de jornal, programas de TV e rádio.

A programação da emissora é voltada para o público da região e inclui conteúdos variados, desde flashbacks e sertanejo até entrevistas, quadros de saúde e programas sobre autoestima.

A festa deste sábado marca a consolidação da rádio como espaço de escuta e participação popular. Segundo Marinalva, a proposta é seguir promovendo atividades sociais e culturais para fortalecer o vínculo com os moradores.

