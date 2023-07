DOF triplica captura de foragidos no primeiro semestre de 2023

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) divulgou na tarde de ontem (5), um balanço sobre o crescimento expressivo na recaptura de foragidos da justiça e apreensões de armas de fogo, somente em 2023. Os números apresentados são referentes ao primeiro semestre deste ano.

Conforme informações do diretor do DOF, Coronel PM Everson Antônio Rozeni, a unidade tem intensificado as ações voltadas ao combate aos crimes contra o patrimônio, além da execução de operações pontuais em cidades estratégicas na fronteira com o Paraguai e Bolívia.

Somente nos primeiros três meses de operação, o DOF registrou aumentos de 350% na recaptura de foragidos da justiça e 60% nas apreensões de armas de fogo.

Ainda conforme o diretor do DOF, somente este ano três fases das operações já foram executadas em municípios fronteiriços ao Paraguai. Uma quarta fase está em andamento na região de Corumbá, fronteira com a Bolívia.

NÚMEROS

Conforme a nota do Departamento de Operações de Fronteira, no primeiro semestre de 2022 o DOF efetuou a recaptura de oito foragidos da Justiça. Já em 2023 foram retiradas de circulação 36 pessoas que estavam com mandados de prisão em aberto. Outro crescimento registrado neste mesmo período foi nas apreensões de armas, que pularam de 15, em 2022, para 24 armas de fogo em 2023.

“O enfrentamento direto ao cumprimento de mandados de prisão e apreensões de armas de fogo possuí um caráter preventivo e repressivo bastante eficiente, pois de modo direto retira de circulação possíveis infratores e armas para o cometimentos de crimes, além do efeito positivo frente à comunidade local, visto que demonstra uma ação de presença naquela localidade, já que o combate a diferentes crimes transfronteiriços, muitas vezes produzem maiores efeitos em outros estados da Federação”, enfatizou o diretor do DOF.

