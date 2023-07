Em MS, empresas venderam R$ 3,6 bilhões pelo e-commerce em seis anos

As empresas de Mato Grosso do Sul venderam R$ 3,6 bilhões pelo e-commerce entre os anos de 2016 a 2022, conforme o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, Dashboard, MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) do governo federal.

A pesquisa mostra as informações de vendas on-line que foram realizadas no país e apontam que 86% delas foram para dentro do próprio Estado.

As compras que foram realizadas pelos consumidores de MS chegaram ao montante de R$ 5,9 bilhões via e-commerce, nos últimos seis anos. Os produtos mais adquiridos foram aparelhos celulares, geladeiras, televisores e desktops. Entre as compras que foram efetuadas dentro do Estado, foram listados os bovinos, suínos e soja. Já no Brasil, a pesquisa mostra o valor total de R$ 628 bilhões vendas que foram realizadas pela internet. Dentre os produtos que também foram adquiridos ao nível nacional estão os celulares, o que movimentou R$ 72,1 bilhões, ou seja, 11,5% do total.

Na sequência, aparecem televisores, com faturamento de R$ 28 bilhões (4,5%), notebooks, tablets e similares, com R$ 21 bilhões em vendas.

Depois vêm geladeiras ou freezers, R$ 17,8 bilhões (2,8%); livros, brochuras e impressos semelhantes, com R$ 16,8 bilhões (2,6%); e máquinas de lavar roupas, com R$ 10,8 bilhões (1,7%). Ainda de acordo com as informações do levantamento, as vendas on-line tiveram um crescimento com a pandemia de covid-19, que fez com que as vendas via e-commerce saltassem de R$ 36 bilhões em 2016 para o valor de R$ 187 bilhões, no ano de 2022.

A lista completa abrange milhares de produtos, de calçados a filtros d’água, de roupas a sapatos, de alimentos a móveis de madeira, além de cosméticos, medicamentos, bijuterias, acessórios gerais, eletroeletrônicos, pneus, automóveis e até barcos.

[Marina Romualdo– O ESTADO DE MS]

