DOF encaminha para ser uma das unidades policiais mais equipadas do País

Criado em 1987, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) está pronto para se tornar uma das unidades de Polícia mais bem aparelhadas do País.

Com armamento pesado, drones, helicóptero, policiais treinados e sistema de vigilância via satélite, a expectativa é de que a fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia deixe de ser definitivamente uma “zona de conforto” para o crime organizado e porta de entrada de drogas para o Brasil.

“O DOF tem recebido diversos investimentos, que nos permite dizer que até o fim de 2022 teremos uma das mais modernas e bem equipadas unidades de polícia do Brasil”, afirma o coronel Wagner Ferreira da Silva, diretor do Departamento.

Segundo ele, os policiais estão sendo equipados com aparelhos de visão noturna, visores termais, aeronaves pilotadas por controle remoto e armamento de alta precisão, incluindo pistolas calibre 9mm importadas e fuzis 7,62x51mm. Em breve, a unidade terá sua sede própria, em Dourados, e um helicóptero para o policiamento ostensivo na linha internacional.

Em toda a faixa de fronteira são 32 municípios no lado brasileiro, 12 deles situados na linha internacional. Outras 21 cidades estão localizadas em áreas sob influência da região fronteiriça. Sete cidades são geminadas a comunidades dos lados do Paraguai e da Bolívia.

Em todos esses municípios vivem, segundo o último censo, 1.038.179 habitantes. As forças policiais atuam em áreas rurais com patrulhamentos móveis e policiamento ostensivo nas cidades geminadas, onde os habitantes se misturam no trabalho, nas escolas, comércio e rotinas do dia.

As cidades geminadas, onde as culturas e as atividades sociais e econômicas se integram e são seriamente ameaçadas pelo crime organizado são: Corumbá/Puerto Suáres; Bela Vista/Bella Vista Norte; Ponta Porã/Pedro Juan Caballero; Coronel Sapucaia/Capitán Bado Paranhos/Ypehú; Sete Quedas/Pindoty Porã; Mundo Novo/Salto Del Guairá.

Municípios mais violentos

Um mapeamento realizado pelo Governo do Estado levantou as “válvulas de escape” das organizações criminosas e descobriu-se a necessidade de aparelhar melhor as forças de segurança para conter a violência provocada pelo tráfico de drogas, armas e munições, alta incidência de homicídios, furtos e roubos de veículos, contrabando e descaminho de mercadorias e grande fluxo de criminosos.

Em um primeiro momento o Governo designou 30 delegados para as cidades da Faixa de Fronteira. Para ampliar o trabalho e dar suporte às operações de enfrentamento ao crime, além do DOF, foram reforçados os contingentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Policiamento Aéreo, Polícia Rodoviária Estadual e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) e de Narcóticos (Denar).

De acordo com o DOF, somente nos últimos dois anos e pouco mais de quatro meses, as equipes do Departamento apreenderam 509 toneladas de drogas – 264 toneladas em 2020, 195 toneladas em 2021 e neste ano, até início de maio, 50 toneladas. Desde a criação da força especializada, de 1987 até 3 de maio deste ano, foram apreendidos 1 milhão e 136 mil quilos de drogas