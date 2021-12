DOF apreende mais de 700 kg de maconha e skank

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na sexta-feira (24), próximo ao Trevo do Copo Sujo, em Ponta Porã, um veículo MMC/Eclipse, carregado com mais de 722 quilos de maconha e 2.6 quilos de Skank.

Os policiais faziam bloqueio na MS-164, quando abordaram o automóvel. O condutor, um homem de 31 anos, antes dos policiais revistarem o carro, o homem começou a dizer que pegou a droga em Ponta Porã e levaria até Dourados, onde receberia R $10 mil. O veículo que transportava o entorpecente havia sido tomado em assalto há dois meses, na cidade do Rio de Janeiro. A ação resultou no prejuízo ao crime de mais de R $1.2 milhão. As drogas, o veículo recuperado e o homem detido foram entregues à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.