Candidatos do processo seletivo da Ageprev se classificam para nova etapa

A SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização), divulgou nesta segunda-feira (27), o resultado preliminar do processo seletivo simplificado da Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul).

Os candidatos que se classificaram terão agora que passar por uma entrevista pessoal para as funções de recepção, perícia médica e técnico administrativo. Serão observadas as características dos classificados relacionadas à capacidade de planejamento, organização, interação e comunicação do candidato.

As informações sobre o resultado da entrevista, classificação, relação dos candidatos e orientações para o recurso estão disponíveis nas páginas 53 a 55 da edição 10.717 do DOE (Diário Oficial do Estado).