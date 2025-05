Fumacê passará por oito bairros de Campo Grande nesta terça-feira

Aplicação de inseticida contra o mosquito Aedes aegypti ocorrerá das 16h às 22h, com possibilidade de cancelamento por mau tempo

Moradores de oito bairros de Campo Grande devem se preparar para a passagem do serviço de fumacê nesta terça-feira (20), voltado ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. O cronograma prevê a circulação das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) das 16h às 22h.

De acordo com a programação divulgada, as localidades que receberão o tratamento com borrifação de inseticida ultrabaixo volume (UBV) pesado são: Lageado, Tarumã, Caiobá, Tijuca, Centenário, Aero Rancho, Universitário e Piratininga.

A aplicação ocorrerá nas seguintes ruas:

Lageado : R. Emiliana de Arruda Araújo com R. Evelina Figueiredo Selingard

Tarumã : R. Acaia com R. Itaoca

Caiobá : R. Ilha de Marajó com R. das Nereidas

Tijuca : R. Dantas Barreto com R. Rio da Prata

Centenário : R. Itabiritó com R. Moçambique

Aero Rancho : R. Ivete Vargas com R. Pedro Corrêa da Silva

Universitário : R. Mario Quintana com R. Cassiano Gabus Mendes

Piratininga : R. Caiçara com R. Nove de Julho

Para que o inseticida tenha maior alcance, é recomendado que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. No entanto, a ação pode ser suspensa ou adiada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, que comprometem a eficácia da aplicação.

