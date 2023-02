Dívida por drogas termina com tentativa de homicídio e dupla presa

A Polícia Civil em Deodápolis prendeu na quarta-feira (8/2), dois homens por tentativa de homicídio qualificado. A motivação do crime seria dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com relato da ocorrência, no mesmo dia pela manhã, os acusados invadiram uma residência, derrubaram o portão e agrediram um casal de moradores com pedaço de caibro, deixando uma das vítimas hospitalizada em estado grave.

A polícia foi acionada e identificou os autores da agressão. Uma das pessoas alvo dos suspeitos, disse que a motivação seria dívidas de drogas.

Segundo ela, os autores invadiram a residência e começaram a espancar seu esposo, momento em que ela entrou, na tentativa de protegê-lo, sendo golpeada várias vezes por um dos acusados.

Diante dos fatos, policiais civis saíram em diligências a fim de encontrar os acusados e conseguiram prender em flagrante delito os dois acusados no mesmo dia.

No hospital, o delegado conversou com a equipe médica que relatou o estado do homem como grave, tendo sofrido traumatismo craniano e fratura da vértebra cervical C1, além de apresentar outras lesões pelo corpo. Já a mulher mostrou as lesões em seus braços e vermelhidão na região lombar e também reclamava de dor em uma região da cabeça.

Com informações do Dourados News.

