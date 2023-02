Sem revisão de cadastros, 2,5 milhões têm recebido irregularmente o Bolsa Família

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse nesta quinta-feira (9) que há indícios de que 2,5 milhões estão recebendo o Bolsa Família de forma irregular. De acordo com o ministro, os cadastros do programa estão em revisão.

Durante visita a uma unidade do Cozinha Solidária, projeto do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) desenvolvido em Sol Nascente, região da Ceilândia, no Distrito Federal, o relatou que há indícios de irregularidades. “Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões dos que recebem têm grandes indícios de irregularidades”.

O ministro aponta que há pessoas com renda elevada, de aproximadamente nove salários mínimos, que recebem o benefício, destinado a famílias de baixa renda. Os cadastros ainda correspondem ao programa Auxílio Brasil, do governo anterior.

Além da revisão dos cadastros, Wellington Dias disse que o governo irá desenvolver programas para que as famílias consigam melhorar a renda, sem necessitar do Bolsa Família. O programa de transferência de renda atende 21, 9 milhões de famílias.

Consignado

Uma portaria do ministério foi publicada hoje com novas regras para empréstimo consignado no âmbito do Programa Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família.

O texto fixa em 5% o limite para desconto no benefício pago a famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas federais. Além disso, o número de prestações não poderá exceder seis parcelas sucessivas e a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5%.

Com informações da Agência Brasil

