Discussão entre pai e filha que acabou esfaqueada teria começado por briga sobre cachorra

Briga que acabou com filha, de 30 anos, esfaqueada pelo pai na tarde desta quinta-feira (26), teria se iniciado por conta da adoção de uma cachorrinha segundo vizinhos. Os dois residiam em uma residência na Rua Divinópolis, na Vila Nasser, em Campo Grande, onde tudo aconteceu.

Segundo vizinhos dos envolvidos, filha e pai estavam brigando desde de manhã por conta de uma cachorrinha que a mulher adotou sem a permissão do pai. Nas discussões os vizinhos ouviram o homem gritando que gostaria que o cachorro ficasse lá na rua e, diante da fala do pai, a vítima se opôs dizendo que o animal não iria embora.

No início da tarde a discussão seguia, momento em que a mulher saiu gritando da casa com um corte profundo no nariz. Ela então andou alguns metros e caiu em frente a casa de uma vizinha tendo uma convulsão, momento em que os vizinhos intervieram e chamaram socorro.

A vítima foi encaminhada desacordada para a Santa Casa da capital e até o momento não se tem informações sobre seu estado de saúde. Já o pai foi dormir após o ocorrido e foi acordado por equipes da Polícia Militar, que fizeram a sua prisão.

Conforme apurado no local, pai e filhas fazem uso frequente de entorpecentes e bebidas alcoólicas. E os dois brigam “quase todo dia” segundo os vizinhos, que preferiram não se identificar por medo de retaliações.

A ocorrência será registrada e investigada pela Deam (Delegacia da Mulher).

Serviço

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

