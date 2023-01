Mulher é esfaqueada no rosto pelo próprio pai na Vila Nasser

Uma mulher, de 30 anos, foi esfaqueada no rosto pelo próprio pai na tarde de hoje (26), em uma residência na Rua Divinópolis, na Vila Nasser, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada desacordada para a Santa Casa da capital e até o momento não se tem informações sobre seu estado de saúde.

Conforme apurado no local, a violência ocorreu durante uma discussão entre pai e filha. O motivo do crime ainda será apurado pela polícia.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estão no local na tentativa de prender o homem em flagrante, que no momento em que os agentes chegaram na residência, estava dormindo.

Serviço

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

