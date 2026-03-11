Capitão do Corpo de Bombeiros é suspeito de agredir mulher dentro de supermecado em Bataguassu

Mulher relata ter sido chutada durante briga e afirma que o militar chegou a mostrar arma na cintura

Uma confusão dentro de um supermercado em Bataguassu terminou com uma mulher agredida e um oficial do Corpo de Bombeiros apontado como suspeito. O caso aconteceu no dia 25 de janeiro, em um estabelecimento localizado na Avenida Aquidauana,

Segundo o Jornal Cenário MS, o homem envolvido seria um comandante do Corpo de Bombeiros no município. Conforme informações do relato da vítima, a discussão começou após os carrinhos de compras dos dois se esbarrarem dentro do supermercado. Depois do incidente, o desentendimento teria escalado rapidamente, com troca de ofensas.

A mulher contou à polícia que, durante a discussão, o homem teria desferido um chute em suas pernas. Ela também relatou que ele se identificou como militar e chegou a mostrar uma arma de fogo que carregava na cintura, por baixo da camiseta.

Antes da chegada da polícia, o suspeito deixou o local. No entanto, imagens do circuito interno de segurança do supermercado ajudaram a confirmar a identidade dele.

Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul informou em nota que, até o momento, não foi oficialmente notificado sobre qualquer ocorrência envolvendo militar da corporação em Bataguassu. A instituição também informou que denúncias formais podem ser feitas por meio do canal “Fale Conosco”.

A investigação policial ainda não avançou. Apesar do registro da ocorrência no dia do fato, a vítima ainda não compareceu para prestar depoimento oficial, etapa necessária para o andamento do inquérito. O caso segue sob sigilo.

