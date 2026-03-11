IMPCG garante na Justiça devolução de R$ 1,2 milhão aplicados no Banco Master

Valor investido pela previdência municipal será restituído com correção após liquidação da instituição financeira

O IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) obteve decisão judicial que assegura a devolução de R$ 1,2 milhão aplicados no Banco Master, que teve as atividades encerradas no fim do ano passado por determinação do Banco Central do Brasil.

O valor, que teria prazo de até três anos para retorno, será restituído com correção. Após o anúncio da liquidação da instituição financeira, a equipe técnica do instituto iniciou medidas para resguardar o investimento e ingressou com ação de compensação de créditos, com pedido de urgência.

A decisão judicial resultou no sequestro de parte dos valores que seriam repassados ao banco. Segundo o IMPCG, mensalmente são transferidos R$ 1,431 milhão referentes a descontos em folha de pagamento de servidores por empréstimos consignados. Com a decisão favorável, parte desse montante foi direcionada a uma conta judicial, impedindo o depósito à instituição liquidada.

“Esse é o dinheiro dos servidores de Campo Grande, e o IMPCG sempre busca atuar com prudência. Assim que fomos informados sobre a liquidação da instituição, a equipe se mobilizou para garantir que esse valor retornasse a quem é de direito”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

De acordo com o diretor-presidente do instituto, Marcos Tabosa, além do valor principal, os rendimentos também foram assegurados. “O valor aplicado, de R$ 1,2 milhão, já está totalmente assegurado, assim como o rendimento obtido no período, que soma mais de R$ 227 mil”, declarou.

O município informou que aguarda a conclusão dos trâmites legais para a liberação definitiva dos recursos, que deverão ser restituídos integralmente ao instituto previdenciário.

