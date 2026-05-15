Detran demite servidora denunciada por esquema de “vistorias fantasmas” em Bela Vista

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) oficializou a demissão da servidora Elena Rodrigues Alarcon, denunciada por participação em um esquema de fraudes em transferências de veículos na agência de Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15).

Elena foi alvo da Operação Gravame, deflagrada em junho de 2022. Segundo as investigações, ela teria recebido cerca de R$ 30 mil em um período de oito meses para realizar transferências irregulares de veículos.

Na época da operação, o Detran afastou a servidora das funções. Conforme a investigação, o grupo atuou entre abril de 2021 e junho de 2022 por meio das chamadas “vistorias fantasmas”. O Ministério Público aponta que Elena realizou ao menos 184 processos de transferência de veículos de forma irregular.

A denúncia afirma que a ex-servidora inseria dados falsos nos sistemas do Detran para validar vistorias que nunca ocorreram presencialmente, permitindo a regularização dos veículos sem conferência dos documentos originais.

Ainda segundo o MPMS, despachantes repassavam valores para garantir agilidade e fraude nos processos. José Carlos Batista de Abreu teria feito quatro transferências bancárias, somando R$ 7,3 mil para a conta da servidora. Arlete Aparecida de Jesus, apontada como proprietária de um despachante, teria enviado ao menos R$ 2,5 mil. Já Alexandro Guerreiro Ribeiro é acusado de repassar R$ 1,1 mil em cinco transferências bancárias.

Os envolvidos foram denunciados por corrupção passiva, corrupção ativa, inserção de dados falsos em sistema público e falsidade ideológica.

Além da condenação criminal, o Ministério Público pediu pagamento de multa de R$ 10,9 mil como forma de reparação aos danos causados à administração pública.

Até o momento, a defesa da ex-servidora não se manifestou publicamente sobre a demissão e as acusações.