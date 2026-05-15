Motociclista fica gravemente ferido após “rampar” quebra-molas e ser arrastado por 35 metros em Campo Grande

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido na madrugada desta sexta-feira (15) após sofrer um acidente na Avenida Graça Aranha, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 00h02. A vítima pilotava uma motocicleta Motum preta em alta velocidade no sentido leste-oeste da via quando passou por um quebra-molas, “rampou”, perdeu o controle da direção e caiu. Com o impacto, o motociclista foi arrastado por cerca de 35 metros no asfalto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma pessoa que passava pelo local. O homem foi socorrido inconsciente e encaminhado para a Santa Casa com fratura na face, fratura na clavícula e traumatismo cranioencefálico. O estado de saúde é considerado grave.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no local. No entanto, conforme o registro policial, a cena do acidente havia sido alterada antes da chegada das autoridades, já que pessoas levantaram a motocicleta.

Ainda de acordo com a ocorrência, não havia testemunhas presenciais no momento do atendimento, mas câmeras de monitoramento instaladas na Avenida Graça Aranha e na Rua Taumaturgo poderão ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

A motocicleta foi recolhida ao pátio por não haver responsável no local. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor provocada pela própria vítima.