Depósito de drogas é descoberto e 2 toneladas de maconha são apreendidas em Dourados

A ação aconteceu após informações indicarem que o espaço vinha sendo utilizado para armazenar entorpecentes que seriam distribuídos para outros estados. Durante as buscas, equipes chegaram até o endereço e confirmaram a suspeita.

No momento da abordagem, um homem de 44 anos, que chegava ao local em uma Kombi, tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e preso.

Segundo ele, o imóvel funcionava como ponto de armazenamento da droga, que teria como destino o estado de Mato Grosso.

A carga, avaliada em aproximadamente R$ 4,1 milhões, foi encaminhada para a delegacia especializada em Dourados, junto com o suspeito, que foi autuado em flagrante.

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