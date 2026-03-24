Corpo de Banhista levado pela correnteza no Rio Aquidauana é encontrado

Corpo apareceu a cerca de 30 km do ponto onde ele desapareceu dois dias antes

Nesta terça-feira (24), o corpo do banhista que havia desaparecido após ser arrastado pela correnteza no Rio Aquidauana foi localizado. A vítima ainda não foi identificada.

O desaparecimento aconteceu no domingo (22), na região do Distrito de Palmeiras, a cerca de 138 quilômetros de Campo Grande. Desde então, equipes faziam buscas no rio.

O corpo foi encontrado na região do Condomínio São Francisco, a aproximadamente 30 quilômetros de distância do local onde o homem foi visto pela última vez.

Após a localização, foram acionados os procedimentos necessários para remoção e demais providências.

O caso reforça o alerta para os riscos em rios e cachoeiras, principalmente em áreas de correnteza. A recomendação é redobrar os cuidados e evitar entrar na água após o consumo de bebidas alcoólicas.

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