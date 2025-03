Depósito de contrabando é fechado e mercadorias avaliadas em R$ 1,3mi são apreendidas

Homem, proprietário do cortiço acabou fugindo pleos muros do fundo da vila ao ver a polícia

Na noite de ontem (25), a polícia realizou uma operação para desmantelar um depósito em Nova Alvorada do Sul, utilizado por contrabandistas para armazenar mercadorias ilegais da fronteira de Brasil e Paraguai.

O cortiço localizado na Rua Camilo Félix, no bairro Maria de Lourdes, foi alugado por contrabandistas para servir como depósito de produtos ilícitos.

No cortiço, foram apreendidos 143 fardos de óculos falsificados, avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão. As mercadorias foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi feito o boletim de ocorrência e instaurado um inquérito policial para investigação dos crimes.

A atividade criminosa foi descoberta após a polícia incicar uma vigilância discreta no local e observar a chegada de um veículo extremamente sujo de barro. O carro entrou no cortiço, permaneceu por alguns minutos, saiu e estacionou ao lado do imóvel monitorado. Pouco depois, outro veículo, também sujo de barro, repetiu o mesmo procedimento.

Minutos mais tarde, um terceiro veículo, entrou no cortiço. Embora não transportasse mercadorias no momento, o carro estava sem os bancos traseiros, o que é uma característica comum em automóveis utilizados para o transporte de cargas contrabandeadas.

Na abordagem, o responsável pelo cortiço, que se encontrava na última casa da vila, avistou os policiais, pulou o muro e conseguiu fugir do local.

No interior do imóvel, foram encontrados diversos documentos e papéis pertencentes a um homem, que foi identificado e será indiciado por contrabando e descaminho.

A operação foi Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG).