Receita Federal vai oferecer atendimento presencial para declaração de Imposto de Renda na Capital

Serviço será realizado às terças-feiras e voltado a contribuintes com renda de até R$50 mil em 2024

A partir da próxima terça-feira (1º), a Receita Federal em Campo Grande vai disponibilizar atendimento presencial para contribuintes que precisam declarar o Imposto de Renda 2025, mas não têm acesso à tecnologia conectada à internet. O serviço faz parte do projeto “Declare Fácil” e deve ocorrer sempre às terças-feiras, das 8h às 12h, na Delegacia da Receita Federal, no Parque dos Poderes.

O atendimento será realizado por estudantes de ciências contábeis, supervisionados por professores dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAFs). Para ser atendido, o contribuinte deve ter tido um rendimento bruto de até R$50 mil em 2024, o que equivale a cerca de R$3.800 mensais, já considerando férias. O agendamento deve ser feito pelo telefone (67) 3318-7200.

Os interessados devem apresentar documentos como comprovantes de rendimentos e recibos de pagamentos que possam ser utilizados para deduções.

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda começou em 17 de março e se encerra em 30 de maio. Até as 9h30 desta quarta-feira (26), cerca de 60 mil declarações já haviam sido entregues em Mato Grosso do Sul. A expectativa da Receita Federal é de que o Estado registre aproximadamente 672 mil declarações neste ano.

