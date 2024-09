Denúncia faz polícia encontrar armas e munições em residência de Dois Irmãos do Buriti

Homem, de 36 anos, foi preso, na manhã desta quarta-feira (4), em Dois Irmãos do Buriti, distante 100 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado em casa com armas e munições.

Conforme informações, a Polícia Civil recebeu denúncia de que em uma residência, o suspeito estaria armazenando armas longas, munições e rádio de longa frequência, com objetivo de cometer crimes graves na cidade.

Durante a operação, os agentes encontraram no imóvel três armas modificadas calibre 22, além de munições do mesmo calibre.

O autor tem passagem por tráfico de drogas e responderá por posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03.

