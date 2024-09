Administrador de condomínio de luxo é investigado por furtar bens de alto valor em Dourados

Administrador de um condomínio de luxo localizado em Dourados, distante 238 quilômetros de Campo Grande, está sendo investigador por furtar diversos bens de alto valor dos moradores do residencial.

Entre os objetos levados estão diversos móveis de alto padrão e até um violino avaliado em R$ 10 mil. Nessa terça-feira (3), policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário.

Como não houve flagrante, ele foi ouvido e liberado. O suspeito já havia vendido os objetos furtados dos moradores dos moradores do condomínio. Ainda conforme informações, o crime foi descoberto através de imagens de câmeras de segurança de propriedades do suspeito, que registraram ele chegando com os bens.

A ação criminosa aconteceu ao longo de várias semanas. Se aproveitando da condição de administrador do condomínio com acesso livre ao local, ele retirava os objetos pouco a pouco das residências e levava para seus endereços. Depois, vendeu para receptadores que também estão sendo investigados.

