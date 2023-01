Delivery criminoso: motociclista é preso por tráfico na Capital

Um motociclista, de 22 anos, foi preso em flagrante na quinta-feira (05) por tráfico de drogas, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. Ele utilizava uma mochila de entrega de aplicativo de comida para realizar o transporte dos entorpecentes.

De acordo com informações da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), o jovem foi abordado após ter se assustado ao ver a viatura em um semáforo. Ele furou dois sinais vermelhos, o que despertou suspeitas dos agentes, e por isso foi acompanhado e abordado.

Durante abordagem, o suspeito disse que trabalhava com sistema de disque- entrega de drogas e naquele dia já havia feito pelo menos uma venda. Foram encontradas 15 porções de maconha, totalizando 300 gramas. Segundo o delegado da Denar responsável pelo caso, Delegado Bruno Santacatharina, a quantidade chamou a atenção.

“Parece pouco, mas essa quantidade dá bastante cigarro. Um cigarro mesmo pesa 1 grama, essa grama dá 300 cigarros. Ele ainda confessou utilizar desse modo operandi para não levar suspeita e fazia isso a um bom tempo, onde recebia os valores via pix. Não tinha dinheiro com ele”.

O suspeito ainda disse que a namorada, uma adolescente que estava junto com ele no momento, não tinha qualquer envolvimento com o crime e não sabia o que continha na mochila. A menor foi ouvida na delegacia, como testemunha, e liberada.

Além da maconha, os policiais apreenderam na residência em que mora com os avós, no Bairro Danúbio Azul, plásticos vazios para armazenamento de drogas e uma balança de precisão. O motociclista foi presos por tráfico de drogas.

A Denar trabalha com várias frentes, a primeira com investigação. A outra frente é a população que auxilia no combate ao tráfico de drogas. “O tráfico de drogas abre possibilidades para outros crimes como roubo e estupro. Ele precisa sustentar o seu vício com o crime, por isso ele sempre vai buscar mais”, finaliza o delegado.