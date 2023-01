Clientes madrugam nas filas para aproveitar primeira liquidação do ano

Desde as primeiras horas desta sexta-feira (06), centenas de campo-grandenses enfrentam filas para aproveitar a primeira liquidação de 2023 nas lojas Magazine e Luiza, no centro de Campo Grande. A rede varejista abriu as portas por volta das 7h com diversos itens na promoção.

A liquidação inclui travesseiro a R$ 10,00, conjunto de sofá de dois e três lugares de R$ 3.869,90 por R$ 2.089, Smart TV 32 polegadas da TCL de R$ 1.599 é comercializada por R$ 1.199 no preço à vista.

O aposentado Juscelino Oliveira Gomes, de 65 anos, chegou ao local por volta das 7h30 e saiu com as as sacolas cheias, mesmo sem ter feito uma pesquisa de preços anterior ele avalia que os valores estavam atrativos.

“Para mim, compensou os preços, mas admito que não pesquisei os valores antes, comprei um liquidificador por 89,90, batedeira por 99,90, comprei uma maquina de lavar também com mais de mil reais de desconto”, explica.

Um dos itens mais procurados, a fritadeira elétrica Mondial de 3,5 litros também entrou na promoção, anteriormente vendida a R$ 699, com o desconto da liquidação sai por R$ 551 à vista. Já a versão de 2,4 litros da marca Nell teve um desconto de 40%, de R$ 399,00 para R$ 239,00.

Travesseiros, liquidificadores, impressora, ventiladores, jogo de panela e prancha de cabelo foram os itens escolhidos por Saulo Teixeira, de 18 anos. O militar ressalta que aproveitou a promoção para equipar a casa.

“Passei o ano todo vendo os preços em alta e agora em janeiro está tudo mais barato então aproveitei para comprar tudo isso, compensou bastante”, afirmou.

Em contrapartida, para o motorista Reinaldo Ubirajara dos Santos, de 56 anos, os estava os preços não estavam tão atrativos, segundo ele, diversos itens permaneceram com o mesmo preço da semana anterior.

“Não achei a promoção muito boa, várias coisas estão com o mesmo preço da semana passada, só vim para conferir o preço dos ferros de passar porque já estava de olho, mas não está compensando”, ressaltou.

A liquidação da rede varejista é realizada sempre na primeira sexta-feira de cada ano, para evitar transtornos e agilizar as compras houve distribuição de senhas e limitação de compra alguns itens por CPF.

Com informações dos repórteres Evelyn Thamaris e João Gabriel Vilalba.

