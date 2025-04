Delegacia de Homicídios estará fechada para dedetização nesta sexta-feira

Nesta quinta-feira (10), a polícia civil divulgou que o prédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP) estará fechado nesta sexta-feira (11).

A delegacia fica localizada na Rua Dr. Arlindo de Andrade, 145, Bairro Amambaí em Campo Grande e passará por dedetização.

As pessoas que necessitarem do atendimento da Especializada, podem se direcionar às delegacias plantonistas. Os atendimentos na DHPP retornam normalmente na segunda-feira (14).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.