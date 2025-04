Previsão indica sexta-feira com tempo firme e temperaturas mais amenas no sul do Estado

Frente fria avança e provoca variação de nebulosidade em várias regiões; não estão descartadas pancadas de chuva e ventos fortes

A sexta-feira (11) deve ser marcada por tempo mais estável em Mato Grosso do Sul, com predomínio de sol e variação de nuvens, principalmente nas regiões sul, sudoeste e sudeste do estado. Nessas áreas, as temperaturas mínimas devem cair, com registros entre 16°C e 18°C — podendo, pontualmente, ficar abaixo dos 15°C.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), a queda de temperatura é consequência do avanço de uma frente fria, somada à atuação de cavados e à disponibilidade de umidade. Ainda que o tempo se mantenha firme em boa parte do estado, não estão descartadas pancadas de chuva, e até mesmo tempestades isoladas com raios e rajadas de vento.

Nas regiões sul e sudeste, as máximas devem variar entre 25°C e 30°C. Já na região pantaneira e sudoeste, as mínimas ficam entre 19°C e 22°C, com máximas também na faixa dos 25°C aos 30°C. No norte, bolsão e leste do estado, os termômetros variam entre 19°C e 23°C pela manhã, com temperaturas que podem alcançar até 32°C durante a tarde.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima entre 20°C e 21°C e máxima de até 30°C. Cidades como Dourados, Ponta Porã e Iguatemi devem amanhecer com temperaturas mais baixas, registrando entre 17°C e 19°C.

