Crise epiléptica de motorista causa acidente com motociclista em Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (31), um motorista de 39 anos sofreu uma crise de epilepsia enquanto dirigia, resultando no atropelamento de um motociclista de 31 anos no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Pedro Celestino, em Campo Grande. A motocicleta da vítima foi arrastada e ficou totalmente destruída.

O motorista do Chevrolet Corsa, que preferiu não se identificar, relatou em entrevista ao site Campo Grande News, que sofre de epilepsia, uma condição que causa alterações temporárias e reversíveis no funcionamento do cérebro. “Só recuperei a consciência quando já havia batido e vi o carro no poste,” disse, visivelmente abalado e incapaz de conversar muito.

Imagens de uma câmera de segurança de um comércio próximo ao local do acidente mostram que tanto o carro quanto a motocicleta Honda CBX seguiam pela Avenida Mato Grosso por volta das 7h10. O motociclista parou no semáforo, na área exclusiva para motos, quando foi atingido pelo carro que vinha logo atrás.

Com o impacto, o motociclista foi lançado ao chão e a moto foi arrastada, só parando ao colidir com a estrutura metálica do semáforo. Outros condutores que passavam pelo local pararam para ajudar as vítimas, e em poucos segundos o cruzamento estava cheio de pessoas prestando socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motociclista recusou atendimento, afirmando que procuraria ajuda posteriormente. Ele deixou o local a pé, deixando a motocicleta danificada para trás. A equipe do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) também esteve presente no local para controlar a situação. Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu gravemente e o fluxo da via seguiu normalmente.

