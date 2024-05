Motorista de aplicativo é rendido e tem carro roubado em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (30), um motorista de aplicativo, de 49 anos, foi vítima de um assalto à mão armada próximo a um shopping na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. Três homens, um deles armado com uma faca, roubaram o veículo do motorista.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, que trabalha como autônomo, fez uma parada em uma conveniência na Avenida Zumira Borba, no Bairro Nova Lima, para comprar um refrigerante. Foi nesse momento que ele foi abordado pelos três homens.

Os assaltantes solicitaram uma corrida até a região do Imbirussu, acertando o valor de R$ 80 pela viagem. O motorista aceitou e seguiu o trajeto com os passageiros.

Ao se aproximarem do shopping na Avenida Ernesto Geisel, o motorista foi rendido. Um dos criminosos colocou uma faca no pescoço da vítima, e o obrigou a entregar seu celular e o carro. O motorista, que é deficiente físico, relatou que não teve como reagir. Ele pegou sua muleta e buscou ajuda imediatamente após o incidente.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, onde as autoridades estão investigando o crime.

