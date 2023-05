Criminosos sexuais são alvos de operação do Ministério Público da Capital

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deflagrou na manhã de hoje (11), em Campo Grande, a Operação Araceli contra estupradores de crianças e adolescentes. Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e busca e apreensão em bairros da Capital.

Os mandados foram expedidos pela Vara Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes (VECA) de Campo Grande. Segundo informações do MPMS, a maioria dos mandados são contra alvos condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

Foram presos cerca de 30 condenados de crimes sexuais entre os meses de março e abril deste ano, os quais já estão cumprindo pena em estabelecimentos prisionais do Estado.

A Operação Araceli, esta sendo monitorada pelo Promotor de Justiça especializado na repressão aos crimes contra criança e adolescente de Campo Grande. Participam cerca de 60 policiais militares.

Operação Araceli

O nome da operação é uma referência à morte da menina brasileira ARACELI Cabrera Sánchez Crespo, de oito ano de idade, assassinada em 18 de maio de 1973. Seu corpo foi encontrado somente 6 dias depois, com marcas de violência e abuso sexual.

No mês de maio, o dia 18 foi instituído pela Lei Federal n. 9.970/2000, como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra Crianças”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.