Acrissul protesta contra frigorificos receberem incentivos para comprar gado de Mato Grosso

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Acrissul, entidade representativa dos pecuaristas, vem a público manifestar que com rumores de que frigoríficos instalados em nosso Estado estão reivindicando incentivos fiscais para trazer gado pronto para abate de outros estados, principalmente do vizinho Mato Grosso. A entidade divulgou manifesto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul demonstrando a sua preocupação

“No Mato Grosso é de conhecimento de todos que a arroba do boi gordo está cotada na média de R$ 175,00, com tendência de alta, segundo a própria Associação dos Criadores de MT, portanto em valores menores do que os praticados em nosso Estado”. Esta foi a afirmação do presidente da Acrissul Guilherme Bumlai que ainda cmpletoui. “É sabido que o mercado local já opera com o preço da arroba do boi gordo na casa dos R$ 215,00 e também com tendência de alta no mercado futuro. Caso esse pleito dos frigoríficos se concretize, trará mais prejuízos para os produtores de Mato Grosso do Sul”.

“Há animais disponíveis em Mato Grosso do Sul e, portanto, tais tentativas da indústria frigorífica, se confirmada, deve ser prontamente rechaçada pelo Governo do Estado”. Manifesta a direção da Acrissul na nota divulgada em seu site. “Seria importante que nesse instante que o Estado, através da Secretaria da Fazenda, não permita que tal movimento da indústria venha a prejudicar ainda mais o mercado pecuário local”. Completa Guilherme Bumlai.

