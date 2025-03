Criminosos armados interceptam e roubam van com mercadorias em Ponta Porã

Uma van de turismo foi alvo de um assalto violento na madrugada desta sexta-feira (14) em Ponta Porã, cidade localizada a cerca de 313 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. Quatro homens armados interceptaram o veículo, atiraram contra ele e fugiram com a van, que transportava 74 malas com mercadorias de passageiros vindas do Paraguai.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dona da van relatou que estava como passageira no momento do crime, acompanhada de outras cinco pessoas. O grupo retornava de uma viagem ao Paraguai quando, por volta de 2h18, o veículo foi abordado por um carro preto em uma rodovia de Ponta Porã.

Quatro homens desceram do carro, dois deles armados, e vestiam roupas semelhantes às de policiais. Após efetuarem disparos contra a van, os criminosos ordenaram que todos os ocupantes saíssem do veículo. Em seguida, os assaltantes entraram na van e seguiram em direção à cidade de Antônio João.

Além das mercadorias transportadas, os criminosos roubaram celulares, dinheiro e documentos de dois passageiros. Ninguém ficou ferido na ação, mas o grupo ficou em estado de choque diante da violência do assalto.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado ou preso. A Polícia Civil investiga o caso e busca pistas que possam levar à identificação dos criminosos e à recuperação dos bens roubados.

