Crimes contra o patrimônio como roubos e furtos diminuem na região de Ponta Porã

Conforme dados apresentados pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), houve uma redução nos crimes contra o patrimônio em Ponta Porã e região. As ocorrências de furtos em residência tiveram queda de 44%. Já os casos de roubos em comércio registraram queda de 20% e os roubos de veículos reduziram 11.9%.

Os dados da Sejusp levam em consideração os meses de janeiro a julho de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado e são referentes a região composta pelos municípios de Ponta Porã, Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

O delegado regional da Polícia Civil em Ponta Porã, Clemir Vieira Júnior, destaca que houve uma ampliação dos trabalhos realizados e isso contribuiu para a redução dos crimes. “A intensificação das investigações referentes aos crimes contra o patrimônio, desde o levantamento no local do crime, com utilização dos recursos de criminalística, integração com troca de informações com as autoridades paraguaias, logrando-se êxito na identificação dos autores diretos dos roubos e furtos, além dos receptadores”, disse o delegado.

A Sejusp também destaca os índices de ocorrências de cada município da região. Em Amambai, por exemplo, furtos em residência reduziram 48,4%. Antônio João apresentou uma redução de 32,7% nas ocorrências de furto em geral.

Já em Aral Moreira os furtos tiveram queda de 33,3%. Coronel Sapucaia registrou redução de 57,1% em ocorrências de roubos de veículos. O comandante do 4° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Edson Guardiano, reforça o compromisso da Polícia Militar em atuar preventivamente através das ações de patrulhamento ostensivo e operações policiais diárias, além de trabalho de inteligência com as forças de segurança para evitar a atuação daqueles que tenham na fronteira o objetivo de cometer delitos.

“O 4° Batalhão da Polícia Militar vem reforçando a atuação preventiva no combate aos crimes contra o patrimônio em sua área de atuação, o que vem reduzindo significativamente os índices de roubos, através da prisão de criminosos que atuam na região, e ainda recuperando bens e veículos, tendo atuação reforçada e com a integração com a Policia Nacional do Paraguai e demais órgãos de segurança, o que tem contribuído nesse trabalho de trazer segurança aos fronteiriços e visitantes em ambos os lados da fronteira”, ressalta o tenente-coronel.