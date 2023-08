Na Alemanha, Fernando Rufino busca título mundial

Fernando Rufino e Debora Raiza Benevides disputam, a partir desta quarta-feira (23), o Campeonato Mundial de Paracanoagem, em Druisburg (ALE). A dupla sul-mato-grossense faz parte da delegação brasileira, uma das maiores da competição, que tem as finais programadas para o fim de semana

O “Cowboy” desembarcou na Alemanha com status de favorito na KL2, sobretudo por ter medalhado nas Paralimpíadas de Tóquio. Entre os concorrentes ao pódio, está o companheiro de seleção, Igor Tofalini, atual campeão mundial. Já Debora, que compete na VL2, tenta surpreender as favoritas na busca de alcançar mais uma participação paralímpica.

As eliminatórias começam nesta quarta-feira, às 10h45 (4h45 de MS). Caso cheguem até as finais, representantes brasileiros voltam a competir mais dois dias. No caso, de Rufino e da Debora, as decisões acontecem sábado (26).

Segundo o site da organização (ICF), os seis melhores atletas de cada uma das 10 provas paralímpicas ganharão uma cota para os Jogos do ano que vem. Porém, só uma vaga está em jogo. São esperados ao menos 180 atletas de 35 países em Duisburg.

Após o Mundial, o Cowboy já tem outro compromisso agendado. Ele está convocado para a Copa do Mundo de Paracanoagem, entre os dias 30 e 1º de setembro, em Paris (FRA). Para a disputa na cidade sede da Paralimpíada 2024, também foram chamados pela CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), a atleta Mari Christina Santilli, além de Luis Carlos Cardoso da Silva, Igor Tofalini e Giovane Vieira de Paula.

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

