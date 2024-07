Crianças aceitam suco de desconhecido e são intoxicadas no Lageado; homem foi preso

Duas crianças foram intoxicados após aceitarem e tomarem suco de um desconhecido no bairro Lageado, em Campo Grande. O caso ocorreu durante a tarde desse domingo (21).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de crianças intoxicadas e, ao chegar no local, foram informados pela tia das crianças que elas estavam na praça do bairro quando ofereceram o suco.

À polícia, eles relataram que um homem, que estava em uma bicicleta velha com motor de mobilete, pediu ajuda para os meninos afim de terminar de chegar em casa com o ‘veículo’. Ao chegar na casa do autor, localizada na Rua Segismundo Taváres Santana, dentro da ‘Favela Cidade dos Anjos’, eles teriam pedido por um copo d’água pois estavam cansados.

O autor alegou ter apenas um suco em casa e as crianças aceitaram. Depois de tomarem, quando estavam voltando para casa começaram a passar mal, sentindo dores de barriga, tontura e ânsia de vomito.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorreu os garotos. Eles foram levados para ao UPA do bairro Universitário. Durante o socorro, um dos meninos perdeu a consciência.

A Polícia Militar chegou a fazer rondas pela região, mas não encontrou o suspeito descrito pelas crianças. Logo depois, a ROMU da GCM (Guarda Civil Metropolitana) localizou e prendendo o homem.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio contra menores de 14 anos.