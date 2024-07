Semana começa com densa fumaça encobrindo Corumbá

Corumbá amanheceu coberta pela densa fumaça provocada pelos incêndios florestais nesta segunda-feira (22). De acordo com o último boletim da ‘Operação Pantanal’, que está atuando há 110 dias no combate às queimadas, são sete focos ativos na região da Área de Adestramento do Rabicho, próximo ao rio Paraguai.

Na área urbana da cidade, os moradores iniciaram a manhã tendo que enfrentar a fumaça. Ao longo do dia, o calor também deve se intensificar, com temperatura máxima prevista de 35º C. A umidade relativa do ar deve registrar mínima de 22%, o que exige atenção com a hidratação, principalmente de crianças e idosos.

Conforme os dados do boletim, um foco é no Porto da Manga, dois na região da Nhecolândia, um na região do Paiaguás, um próximo a região de Maracangalha, e um próximo ao município de Bonito. Todos foram detectados por meio do monitoramento por satélites. As equipes de combate foram acionadas para controlar o fogo e impedir a disseminação dos incêndios.

Com informações do portal local Diário Corumbaense