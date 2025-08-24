Cinco ficam feridos em grave acidente no Centro de Campo Grande

Motociclista ficou em estado grave

Na noite do último sábado (23), um grave acidente de trânsito dexiou cinco feridos no Centro de Campo Grande. A colisão foi entre um Fiat Palio branco e uma motocicleta Honda no cruzamento das ruas José Antônio e Joaquim Murtinho.

No local, estiveram, Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Todas as cinco vítimas foram socorridas no local. O motociclista que teve ferimentos graves, foi transportado pelo Samu. Outras três vítimas foram levadas pelo Corpo de Bombeiros.

Entre elas, estavam, uma mulher que sofreu fratura no membro inferior e suspeita de traumatismo cranioencefálico. Outra mulher que reclamou de dores e seu filho que também foi levado com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Uma das vítimas que estava no carro recusou o atendimento hospitalar e transporte. Não há informações sobre as cirscutâncias e como a colisão ocorreu.

