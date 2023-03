Criança de oito anos sofre queimaduras após cozinhar macarrão sozinha

Uma criança de oito anos ficou com queimadura no corpo, após tentar cozinhar um macarrão sozinha. O caso ocorreu na última segunda-feira (20), no município de Dourados, localizado a 228 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Dourados News, por volta das 16 horas, a Polícia Civil de Dourados registrou um caso de abandono de incapaz. A ocorrência foi acionada por populares que chamaram a equipe do Conselho Tutelar após uma criança de oito anos, com queimaduras pelo corpo causadas pelo contato com água fervente, pedir ajuda aos vizinhos.

A menina estava acompanhada da irmã de dez anos e havia colocado água para esquentar para preparar macarrão quando ocorreu o acidente. Ao chegarem ao local, os representantes do Conselho Tutelar buscaram pelos familiares das crianças e a mãe de 35 anos afirmou que estava no trabalho e não tinha com quem deixar as filhas.

A vítima foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber tratamento médico.

Abandono de incapaz

Abandono de incapaz é um crime de perigo concreto previsto no código penal brasileiro, conforme o artigo 133 do CPB (Código Penal Brasileiro) é considerado crime abandonar qualquer pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, que seja incapaz de se defender dos riscos. A lei prevê pena de detenção de seis meses a três anos.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos as denúncias podem ser feitas de forma anônima 24h por dia. Denúncias de maus tratos a crianças também podem ser comunicadas a polícia no 190 ou diretamente ao Conselho Tutelar.

Com informações do jornal Dourados News

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: