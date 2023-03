Contribuinte que parcelou IPTU, terá desconto de 50% na última parcela

Para os contribuintes do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) que parcelaram o imposto e que anteciparem a última parcela, terão desconto de 50% no pagamento. A medida foi decretada nesta terça-feira (21), pela Prefeitura de Campo Grande em publicação no Diário Oficial.

Para obter o desconto, o contribuinte deverá solicitar o boleto na Central de Atendimento ao Cidadão, situada na Rua Marechal Rondon Cândido Mariano, n. 2655, Centro; no telefone 67 4042-1320; no WhatsApp 67 98478-8873 ou 984710487; ou no e-mail cobranç[email protected] gov.br. Para mais informações, clique aqui, para conferir o decreto completo.

Além disso, o IPTU já havia trazido novidades para os campo-grandenses. Anteriormente, a prefeitura havia aumentado o número de parcelas, passando de 10 para 12 vezes em 2023. O prazo para o pagamento para quem escolheu pagar a vista terminou no dia 10 de janeiro e o contribuinte obtinha 20% de desconto.

Quando a data de vencimento de alguma parcela do IPTU de 2023 coincidir com dias de feriados, fins de semana ou dias não úteis, o pagamento fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

A estimativa da prefeitura era arrecadar R$ 300 milhões somente no período de pagamento à vista, além de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões com a primeira parcela de quem optou por parcelamento. No ano inteiro, a expectativa é de R$ 630 milhões.

