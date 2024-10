Criança de 9 anos é baleada pelo irmão de 3 em acidente doméstico em Campo Grande

Na noite de segunda-feira (30), uma criança de 9 anos foi baleada pelo próprio irmão, de apenas 3 anos, após os dois encontrarem uma arma de fogo escondida embaixo de um colchão na residência da família, localizada no Recanto das Paineiras, região do Bairro Universitário, em Campo Grande.

O incidente, que ocorreu durante uma brincadeira no quintal, terminou com dois familiares presos por porte irregular de arma de fogo e omissão de cautela. De acordo com a Polícia Militar, a mãe estava dentro da casa no momento do acidente, enquanto os filhos brincavam do lado de fora. Ela relatou que ouviu um disparo e, logo em seguida, o filho mais velho entrou em casa sangrando, com um ferimento na região da lombar. O menino de 3 anos, assustado após o disparo, jogou a arma no chão.

A criança ferida foi imediatamente levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário por um familiar que estava na residência. A equipe médica informou que o estado de saúde do menino é estável e ele não corre risco de vida.

Segundo o boletim de ocorrência, a arma, uma pistola calibre 22, estava emprestada ao pai das crianças e era guardada embaixo de um colchão. O familiar que prestou socorro também admitiu ter descartado duas armas em um matagal após o incidente. Mais tarde, ele revelou a localização das armas para a polícia, que apreendeu tanto a pistola calibre 22 quanto uma espingarda de pressão.

A polícia continua investigando o caso e reforça a importância de cuidados redobrados com armas de fogo em ambientes com crianças, especialmente para evitar tragédias como esta.

