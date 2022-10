Polícia faz buscas por suspeito de estuprar criança de 4 anos na Capital

Equipes da Polícia Militar fizeram rondas na noite de ontem, (4), no Residencial Celina Jallad, região do Portal Caiobá, em Campo Grande, em buscas de um homem suspeito de estuprar uma criança de 4 anos.

As primeiras informações divulgadas pela página de Facebook “Diário do Caiobá”, a qual é um site comunitário da região, relataram que o suspeito é usuário de drogas e estaria escondido em um pasto paralelo à rua Janaina Chacha Melo. De acordo com os moradores, a menina de 4 anos estava no matagal com o suspeito e começou a chorar e chamar pela mãe. Os moradores da região escutaram o choro da menina e acionaram a Polícia Militar.

Ainda conforme divulgado pela página, a região é conhecida como “buracão”, onde usuários utilizam entorpecentes no local.

Até o momento não há confirmação se o suspeito foi localizado. O caso segue em investigação.

