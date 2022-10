De funcionário a dono; Ricardo abriu sua própria floricultura e já faturou R$ 30 mil por mês

À frente da Bela Emilly Floricultura, empresário conta desafios e inspirações que fizeram seu negócio prosperar

Com um carrinho de mão e muita vontade de vencer, o empresário Ricardo Guimarães, 51 anos, é mais um dos tantos brasileiros que fizeram da vida sua escola. Com o empreendedorismo no sangue, trabalhou por mais de 20 anos na área da jardinagem, como empregado e também como prestador de serviço.

Ele batia de porta em porta em Campo Grande, cidade que presenciaria o empregado virar patrão, chegando a faturar R$ 30 mil ao mês. “Eu sou feliz com o que eu faço. Eu não trabalho, eu me divirto, isso porque eu trago empatia e simpatia para o atendimento ao meu cliente”, ressalta Guimarães.

O ano era 2019 quando a decisão que mudaria os rumos de sua vida foi tomada. Contando com ajuda de amigos, Ricardo, que é natural de Iporã (PR), se mudou para Mato Grosso do Sul quando tinha 2 anos e, de lá para cá, começou a escrever sua história de superação.

História de vida

Morou no interior do estado em áreas com forte influência rural, sendo estas Chapadão do Sul e Costa Rica, municípios onde convivia com as vastas plantações existentes na região, realidade que aflorou ainda mais seu dom natural no trato com as plantas.

Já com 40 anos, veio morar em Campo Grande, fez uma daquelas escolhas determinantes, fazer o Enem. Se saindo muito bem, teve a oportunidade de cursar Agronomia.

No decorrer do curso, ele relata momentos duros, entre eles a ausência de recursos para atividades básicas como alimentação e transporte, além de um vício químico, do qual Ricardo relembra com pesar.

Enfrentando sua realidade, trabalhou, estudou incansavelmente, porém não conseguiu concluir a graduação no tempo regular por conta dos problemas que enfrentava. E lá se foram anos, antes que o empresário pudesse finalmente mudar sua história por meio de estudo, dedicação e empreendedorismo.

Até que esse dia chegou! Emocionado, ele lembra o acontecimento. “Vivi uma experiência que me mudou. Tive uma parada cardíaca e aquele momento foi determinante para que eu tomasse a decisão de sair do vício. Joguei tudo fora, nunca mais coloquei sequer um cigarro na boca. Já se foram 14 anos”, recorda.

Após dez anos do início do curso, superando a si próprio e suas fraquezas, concluiu Agronomia. Atuando todo esse tempo como jardineiro, em 2019, surgiu a ideia de vender flores e com apenas R$ 600 de mercadoria, emprestados pelo amigo, ele começou seu negócio em uma pequena varanda do local onde morava.

A mudança

Com a voz do empreendedorismo falando cada vez mais alto, ele “meteu a cara”, e alugou um novo ponto comercial onde abriu uma pequena loja, a Bela Emilly Floricultura, situada na Avenida Júlio de Castilho.

“Foi onde as coisas realmente começaram a mudar. Em meu primeiro mês de loja aconteceu um verdadeiro milagre. Eu vendi R$ 9 mil”, destaca.

Posteriormente surgiu a oportunidade de um novo espaço ainda mais amplo. Por meio de uma cliente e amiga, Ricardo construiu seu novo ponto, que foi inaugurado em março de 2020. Em busca de aconselhamento de gestão, ele encontrou a incubadora do Sebrae no bairro Zé Pereira , onde se tornou MEI (microempreendedor individual).

“Eu tinha um comércio e não sabia gerir o negócio. Aproveitei o tempo e os cursos que estavam sendo disponibilizados pelo Sebrae de forma on-line e fui aprender.” A partir daí veio aà bonança, ele conta que conseguiu organizar as despesas e os lucros, “limpar” seu nome, conquistar crédito na “praça” e com isso mais uma vitória, a expansão dos negócios. “Bela Emilly Floricultura era uma realidade. Passei três anos focado em melhorar meu negócio”, relata.

O empreendedor lembra com orgulho das barreiras que foi capaz de vencer, para hoje conquistar uma realidade mais humana, conseguindo empregar dois funcionários. Para Ricardo o segredo do sucesso é o foco, a determinação, o empenho em aprender.

“Me lembro das inúmeras vezes que deixei de fazer algo que eu queria, mas que não precisava, para priorizar meu negócio. Sacrifícios daquela época que fizeram ser o que sou hoje, na vida e no trabalho”, finaliza.

O negócio Atualmente, a Bela Emilly Floricultura, fica na Rua Yokoama, na Vila Palmira, oferecendo uma infinidade de espécies de flores e plantas, e oferece ainda acessórios para jardim, terra adubada e tudo para paisagismo. Além disso, tem arranjos e cestas de café da manhã.

O estabelecimento, que começou na varanda de casa, hoje tem ponto próprio e, ainda, um segundo local para armazenagem de produtos. De MEI, com a ampliação do faturamento, hoje a loja já evoluiu para ME (microempresa) e daí para a frente a expectativa é só crescimento.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.