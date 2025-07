Criança de 2 anos morre após acidente com bicicleta elétrica em Guia Lopes da Laguna

Um menino de apenas 2 anos morreu na tarde desta sexta-feira (25), após sofrer um grave acidente enquanto estava na cadeirinha de uma bicicleta elétrica conduzida pela mãe, em Guia Lopes da Laguna, município localizado a cerca de 230 km de Campo Grande.

De acordo com informações do site Jardim MS News, a mulher trafegava pela Avenida Santa Terezinha quando, repentinamente, a roda dianteira da bicicleta travou. A falha mecânica provocou a queda da mãe e da criança. Durante o impacto, a mulher acabou caindo sobre o filho, que bateu com força a cabeça no asfalto.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Jardim prestaram socorro imediato às vítimas e as encaminharam ao Hospital Edelmira Nunes de Oliveira. Apesar do atendimento médico, o menino não resistiu aos ferimentos.

A mãe, em estado de choque e com escoriações pelo corpo, foi transferida para o Hospital Marechal Rondon, também em Jardim, onde passou por exames médicos.

O corpo da criança foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jardim para realização de necropsia. O velório e o sepultamento estão previstos para ocorrer ainda neste sábado, em Guia Lopes da Laguna.