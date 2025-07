Obra digital da ALEMS valoriza o folclore pantaneiro por meio de desenhos feitos por crianças

As memórias da infância podem ser mais divertidas se permeadas por histórias e livros. Contribuir para esse crescimento com aprendizado lúdico é um dos objetivos da Coleção Cidadania é o Bicho, produzida pela equipe da Gerência de Site e Mídias Sociais, vinculada à Secretaria de Comunicação Institucional da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), que lança seu 10º livro digital – Turma do Folclore em: Baile da Bicharada.

Com texto da jornalista Aline Kraemer, o e-book conta como nem o misterioso Bicho-homem Pé-de-Garrafa resistiu a um bom baile no Pantanal. A princípio, a figura folclórica despertou medo, mas depois os animais pantaneiros relembraram como se tornaram amigos. O material foi baseado no livro Chão Batido, da arte-educadora e pesquisadora da cultura popular tradicional, Marlei Sigrist.

Inspirada pelo livro e por suas vivências, Aline explicou como elaborou a nova edição da coletânea. “Desde que aprendi a importância de valorizar o folclore brasileiro, especialmente o regional, passei a ler para minhas crianças histórias de lendas e mitos como forma de cultivar nossas raízes e despertar o encantamento pela nossa cultura. A partir daí, surgiu a ideia. Valorizar o folclore regional é reconhecer a riqueza cultural e preservar as tradições locais, proteger um patrimônio imaterial de grande valor, como também reforçar as raízes que sustentam a identidade e, assim, promovemos um futuro respeitoso com as origens”.

A história foi coloridamente ilustrada pela programadora visual Luciana Kawassaki, com participações especiais das filhas de Aline: Ana Beatriz e Catarina. As crianças tinham 11 e 5 anos, respectivamente, quando desenharam. “Achei legal desenhar e gosto quando a mamãe lê as lendas para mim. Algumas eu confesso que tive medo”, disse Catarina. “Eu aprendi com a minha mãe a importância de adquirir conhecimento sobre o folclore e achei muito interessante incentivar outros a aprenderem sobre as lendas regionais. É o segundo livro que tive a oportunidade de desenhar”, afirmou Ana Beatriz.

O folclore é um importante patrimônio cultural de uma sociedade, pois preserva tradições, histórias, crenças e valores que são transmitidos de geração em geração, promovendo o respeito à diversidade e à pluralidade de saberes. Tanto que é reconhecido pela Unesco, entidade vinculada à ONU (Organização das Nações Unidas), como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. No dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore, uma data dedicada à celebração da cultura popular brasileira e suas manifestações.

A data foi instituída, pois, em 1846, a palavra folklore (em inglês) foi inventada. O autor do termo foi o escritor inglês William John Thoms, que fez a junção dos termos ‘folk’ (povo, popular) com ‘lore’ (cultura, saber), para definir os fenômenos culturais típicos das culturas populares tradicionais de cada nação. O significado da palavra, segundo seu criador, era “saber tradicional de um povo”. “No Brasil, o Dia do Folclore foi oficializado em 17 de agosto de 1965 por meio do Decreto n.º 56.747, assinado pelo então presidente militar Humberto de Alencar Castello Branco e por seu Ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda. No texto do decreto, há referência direta a William John Thoms e ao seu pioneirismo na pesquisa das culturas populares.

Além de despertar o interesse pelo folclore, o livro também busca valorizar a temática pantaneira e motivar o estudo da identidade regional. A publicação e a distribuição dos materiais são gratuitas, sob as formas de livro digital ou impresso, desde que com a devida a autorização prévia dos autores ou da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. São proibidas as divulgações com propósitos comerciais, assim como a alteração dos conteúdos.

Além de ‘Turma do Folclore’, a ALEMS também já publicou outros títulos como ‘Democriacia Pantaneira: A História da Eleição da Bicharada’, ‘Memórias de um Ipê Amarelo’, ‘Corria no Pantanal uma Ema: Um Conto sobre as Diferenças’ e diversas outras temáticas.

Acesse o novo livro na íntegra e os demais e-books da Coleção Cidadania é o Bicho por meio do link https://al.ms.gov.br/Paginas/801/colecao-cidadania-e-o-bicho

Por Carolina Rampi