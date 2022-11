Criança abusada em centro espírita desmente que autor estava “incorporado”

A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) colheu depoimento especial da criança, de 15 anos, que alega ter sido molestada sexualmente por um idoso, de 66 anos, preso em flagrante nesta semana durante uma sessão individual em um centro espírita, no Bairro Almeida Lima, na região do Jardim Zé Pereira, na Capital.

Segundo a delegada titular da DEPCA (Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente), Anne Karine Sanches, a prisão aconteceu na 5ª visita da criança ao terreiro. “A vítima contou que nas duas primeiras vezes ela percebeu realmente que o idoso estava “incorporado” e que a 3ª visita ao local foi bem rápida.”

Porém, na quarta vez que ela frequentou o centro espírita, ela achou estranho que o suposto autor teria pego na coxa dela. Por fim, a vítima revelou em depoimentos especial que no dia da prisão, segunda-feira (21), o “pai de santo” não estava incorporado quando praticou abusos contra ela.

Já o autor, ele alega que ele estava inconsciente e que estava "incorporado por espíritos". Na delegacia, ele confessou que pediu a garota para que praticasse atos sexuais, mas que esse era o procedimento para espantar maus espíritos.

Com informações do repórter Willian Leite